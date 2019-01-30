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Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: AB'ye tam üyelik dışında başka alternatifimiz yok

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 'Bizim AB'ye tam üyeliğin dışında başka bir alternatifimiz bulunmamakta.' dedi.

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Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile "isim konusunu" çözüme kavuşturan ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) yolunda önemli bir adım attığını ifade ederek, "Bizim AB'ye tam üyeliğin dışında başka bir alternatifimiz bulunmamakta." dedi.

Makedonya Başbakanı Zaev, Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz'la Viyana'da görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Zaev, Yunanistan ile yaşanan isim sorununun çözüme kavuşturulmasının ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yönünde attığı en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek Avusturya'nın bu doğrultuda kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti.

Zaev, Makedonya ve Yunan parlamentolarının isim konusuna ilişkin anayasa değişikliğini kabul etmeleriyle tarihi bir adım atıldığını vurgulayarak, iki ülke arasında varılan anlaşmanın yalnız bölgedeki istikrara fayda sağlamayacağını aynı zamanda bölgedeki bazı çatışmaların çözümüne ilişkin yürütülen görüşmeleri bundan olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Birtakım teknik konuların halledilmesinin ardından ülkesinin "Kuzey Makedonya" olarak adlandırılacağını ifade eden Zaev, bu durumun AB ve NATO gibi önemli birliklere üye olmak isteyen ülkesinin önündeki engellerin kalkmasında belirleyici bir rol oynayacağını dile getirdi.

Zaev, anlaşmanın kabul edilmesi için çok ciddi bir çaba sarf ettiklerine vurgu yaparak, "Milliyetçi duyguların teskin edilmesi için yoğun bir çaba sarf ettik. Çünkü bu yaklaşım bizi geçmişte AB'den uzaklaştırdı. Benim ya da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın geleceğinin ne olacağı çok önemli değil. Ancak bu anlaşma ülkemizin geleceği açısından çok büyük bir şans. Bizim AB'ye tam üyeliğin dışında başka bir alternatifimiz bulunmamakta." değerlendirmesinde bulundu.

Zaev, bu yıl haziranda AB'nin Makedonya ile üyelik müzakereleri için bir tarih vereceğine olan inancını da paylaştı.

Avusturya'dan Zaev'e ödül

Sebastian Kurz da Zaev'i, isim sorunun çözümüne ilişkin gösterdiği çabadan ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki bu sorunun çözüme kavuşmasının bölgedeki istikrara katkı sağlayacak çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kurz, Zaev'in isim konusunda sağladığı başarı nedeniyle Alois Mock Enstitüsü ödülüne layık görüldüğünü dile getirdi.

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