Makedonya eski istihbarat müdürü Miyalkov gözaltına alındı

Üsküp Asliye Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılığın talebi üzerine, kaçma tehlikesi bulunan Miyalkov hakkında 30 gün süreli gözaltı kararı çıkardı.

Miyalkov, "Target-Tvrdina davası"nda ülkede binlerce kişinin yasa dışı dinlenilmesinden dolayı baş sanık olarak yer alıyor.

"Tvrdina davası" 29 Mart 2016'da açılırken, "Target davası" 17 Kasım 2016'da başlamış, iki dava daha sonra birleştirilmişti.

"Target-Tvrdina davası"nın iddianamesine göre, UBK tarafından 2008 ile 2015 yılları arasında haklarında mahkeme kararı olmadan 4 bin 286 telefon, yasa dışı şekilde dinlenmiş.

Miyalokov'un yanı sıra eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, Yunanistan'a kaçan eski İçişleri Bakanlığı birim amiri Goran Gruyevski ile UBK çalışanı Nikola Boşkovski ve Miyalkov'un özel kalem müdürü Toni Yakimovski de yargılananlar arasında yer alıyor.