Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün resmen imzalandığını açıkladı. Stoltenberg açıklamasında, "Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO Müttefikleri, Makedonya ile katılım protokolünü imzaladı. Bu bütün bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek. NATO karargahında 30 bayrağın dalgalanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2019

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri komşusu Yunanistan’la devam eden “isim sorunu” nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyordu. Yunanistan ile "isim sorununun" çözümüne yönelik varılan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" ile beraber Yunanistan'ın, Makedonya’nın AB ve NATO üyeliklerine yönelik vetosunu kaldırması bekleniyordu.