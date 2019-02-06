Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı
NATO ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında katılım protokolü imzalandı.
- star.com.tr
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün resmen imzalandığını açıkladı. Stoltenberg açıklamasında, "Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO Müttefikleri, Makedonya ile katılım protokolünü imzaladı. Bu bütün bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek. NATO karargahında 30 bayrağın dalgalanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 6, 2019
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