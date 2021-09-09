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Dünya

Makedonya'da kovid-19 merkezinde yangın çıktı: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 01:35 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 01:39
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Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir." denildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

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