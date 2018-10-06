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Makedonya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

Makedonya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Toni Angelovski, düzenlediği basın toplantısında, dün ülke genelindeki 16 adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 5'inin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını, bir kişinin arandığını belirten Angelovski, soruşturmanın bir yıldır sürdürüldüğü bilgisini verdi.

Angelovski, aramalarda bulunan madeni para, değerli taş, takı, heykel, seramik ve bronz, metal çubuk, harita ve metal dedektörlere el konulduğunu kaydetti.

Şüphelilerin, ülkenin farklı bölgelerinde toprak altından çıkardıkları tarihi eserleri Türkiye başta olmak üzere Yunanistan ve Arnavutluk'taki alıcılara sattıklarını belirlediklerini dile getiren Angelovski, satışların Makedonya'nın yanı sıra Yunanistan'dan da yapıldığını sözlerine ekledi.

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