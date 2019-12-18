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Dünya

Maket anne!

Japonya’da bir anne yanında olmadığı zaman oğlu ağlamasın diye gerçek boyutlu maketini yaptırınca büyük tepki çekti.

18.12.2019  01:54 - Güncelleme: 18.12.2019  01:54

Kimileri bu yöntemi ‘dahice’ diye nitelerken, bazıları da bir hayli ‘korkunç’ buldu. Japonya’da yaşayan Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya ortalıkta görünmediği zamanlarda bir yaşındaki küçük oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı. Fuki maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor. Bir anlığına annesini arayan ufaklık, mutfaktaki maketi fark edince oyun oynamaya devam ediyor, hatta gülücük saçıyor. Paylaşılan videolar 2 milyon kez izlenirken, sosyal medya ise maketler konusunda ikiye bölündü. Bir kullanıcı, maketler için “Bayan Sato çok korkutucu görünüyor” derken, bir diğeri de “Bu çok kötü. Annen orada, ona sarılmak istiyorsun ama sana soğuk soğuk bakıyor, hareketsiz ve sessiz. İğrenç. Umarım yaşlanıp kırılgan bir hale geldiğinde, bir bakımevindeyken belki sessiz bir maket adam onu ziyaret eder” ifadelerini kullandı.   

 

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