Makine ABD'den hendek YPG'den

Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği binlerce tır silahla terör ordusu kurarak Fırat’ın doğusunu parselleyen ABD, şimdi de Türkiye ile mutabakata vardığı Münbiç’te örgüte yardımlarını faklı bir boyuta taşıdı. Münbiç’ten terör unsularının çıkarılması konusunda Türkiye ile yol haritası hazırlayan fakat planı ağırdan alan Pentagon, YPG’li teröristlere ilçe merkezini çevreleyen çukurları kazmaya devam edebileceği yeni iş makineleri sağladı.

ÇUKURLARIN SPONSORU

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatları devam eden Amerikan ordusu, ilçedeki YPG/PKK unsurlarına da destek gönderdi. Pentagon’un bölgeye sevk ettiği tırlar üzerinde ilçeye 4 adet iş makinesi getirilerek YPG/PKK’ya verildi. 3 adet buldozer ve bir ekskavatörden oluşan iş makinelerinin sevkiyatına ABD askerleri eşlik etti. Terör örgütü YPG/PKK, mevcut ekskavatör ve buldozerleri çukur kazma ve alt yapı çalışmalarında kullanıyor. Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e olası bir operasyonuna karşılık ilçe merkezinin etrafını tüneller ve hendeklerle çevrelediği biliniyor. Söz konusu çukurların oluşturduğu hattın toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda olduğu ifade ediliyor.

ANLAŞMA DEVRİYEDE KALDI

Türkiye ve ABD, 4 Haziran’da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı. Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran’da Türkiye ve ABD askeri unsurları ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türk ve ABD askerleri Münbiç’te şimdiye kadar 57 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra ederken, Pentagon’un ağırdan alması sebebiyle ilçe hala YPG’li teröristlerden temizlenmiş değil.