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Dünya

Mal varlığını gizlediği iddiaları ortaya atılan Hırvatistan Sağlık Bakanı görevden alındı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hakkında malvarlığı ile ilgili yalan beyanda bulunduğu iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Milan Kujundzic'i görevden aldı.

AA28.01.2020  14:01 - Güncelleme: 28.01.2020  14:01

Hükümeti Sözcüsü Marko Milic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kujundzic'in Başbakan Plenkovic'in kararıyla görevinden alındığını duyurdu.

Başbakan Plenkovic ise son olarak dün Kujundzic ile görüştüğünü aktararak, "Sağlık Bakanlığımızın küresel bir sorun haline gelen koronavirüs ile ilgilenmesi gerekirken Bakanımız son dönemde kendi sorunlarıyla uğraşıyordu." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, yeni sağlık bakanının adını yarın açıklayacağını söyledi.

Bu arada, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapan Kujundzic, malvarlığını bilerek gizlemediğini ileri sürerek "beyanda bir hatanın söz konusu olduğunu" savundu.

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