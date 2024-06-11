İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3689
  • EURO
    34,7674
  • ALTIN
    2409.29
  • BIST100
    10120.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti
Dünya

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 kişinin uçak kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA11 Haziran 2024 Salı 06:52 - Güncelleme:
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti
ABONE OL

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan Chilima ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada, düşen uçağın fotoğrafları paylaşıldı.

Başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçak dün akşam saatlerinde radardan çıkmıştı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda bulunmuştu.

  • Malavi
  • askeri uçak
  • Saulos Klaus Chilima

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.