Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan Chilima ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada, düşen uçağın fotoğrafları paylaşıldı.

Başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçak dün akşam saatlerinde radardan çıkmıştı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı.

Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda bulunmuştu.