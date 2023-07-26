Malcolm X suikastında yeni gelişme: ''Yıldız tanık'' ilk kez konuştu

CBS News'in haberine göre, "yıldız tanık" olarak isimlendirilen Mustafa Hassan, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Malcolm X suikasti hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hassan, Malcolm X'in Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda suikaste uğradığı gece, siyahi liderin koruma ekibinde görevli olduğunu belirtti.

Yeminli ifadesini okuyan Hassan, suikast gerçekleştikten sonra iki defa silahlı bir adam gördüğünü söylerken, "Görevlendirildiğim yerdeki koridordan, elinde silahla çıkışa doğru koşan bir şahıs gördüm." dedi.

Daha sonra aynı kişiyi, Malcolm X destekçilerince darbedilirken gördüğünü anlatan Hassan, hızlıca olay yerine gelen bir grup polisin "O bizimle mi?" diye sorduklarını ve bu sırada Malcolm X'in destekçilerini bu kişiden uzak tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tanıklık ettiği anları anlatan Hassan, suikast sonrası video görüntüsü ve fotoğraflarda kendisinin bulunduğu yeri de gösterdi.

"Benim açımdan, bu, polisin onun kaçmasına yardım etme girişimiydi." diyen Hassan, bugüne kadar şahit olduklarına rağmen ne ifade vermek ne de duruşma için kendisine müracaat edilmediğini söyledi.

Hassan'a, kaçmaya çalışan kişinin NYPD ile çalıştığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise "Kesinlikle bazı devlet kurumları için çalışıyordu." dedi.

MALCOLM X SUİKASTININ ARDINDAKİ GERÇEĞİN GİZLENDİĞİNE İNANIYORLAR



Sivil haklar avukatı Ben Crump da Hassan'ın açıklamasına atıfla polisin olay yerine vardıktan sonra "Malcolm X'i vuran bizimle mi?" dediğini hatırlattı.

Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ise kısa bir konuşma yaparak, suikastın organize olduğunu ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

Hassan ve ailenin avukatları, tetikçinin, Konferans Salonu'nda suikastı gerçekleştiren birkaç muhbirden biri olduğuna ve Malcolm X suikastının ardındaki gerçeğin gizlendiğine inanıyorlar.

OLAY



Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmamış, suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Aziz Muhammed ve Halil İslam'ın durumu, Netflix'te 2020'de Malcolm X hakkında yayınlanan belgeselden sonra tekrar incelemeye alınmıştı.

Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve bu kişilerin haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.

İncelemelerin ardından Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, iki sanık hakkında suçlamaların düşürüldüğünü ilan etmişti.

20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Aziz Muhammed'e kurumlara karşı açtığı davada 26 milyon dolar, 2009'da hayata gözlerini yuman Halil İslam'ın ailesine de 10 milyon dolar tazminat ödenmişti.