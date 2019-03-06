Malezya, 4 muhalif Mısırlı genci darbeci Sisi yönetimine teslim etti

Malezya, 4 yıldır ülkesinde yaşayan muhalif 4 Mısırlı genci darbeci Sisi yönetimine teslim ettiğini açıkladı.

Teslim edilen 4 Mısırlı gencin güvenlik gerekçesi ile tutuklandığını ifade ederek başka bir açıklamada bulunmadı.

Eli kanlı Sisi yönetimine teslim edilen gençlerin isimlerinin, Muhammed Fethi, Abdullah Muhammed Haşim, Abdurrahman Abdulaziz ve Azmi Seyyid Muhammed olduğu öğrenildi.

Darbeci Sisi yönetimi başa geldiği ilk günden bu yana onlarca muhalifi idamla yargılayarak bir çoğunu da idam etmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde 9 muhalif genç Sisi yönetimi tarafından idam edilmişti.