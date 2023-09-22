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Dünya

Malezya Başbakanı İbrahim BM Genel Kurulu'nda Kur'an'a yönelik saldırıları kınadı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 'ifade özgürlüğü adı altında' yapılan Kur'an-ı Kerim nüshası yakma eylemlerini kınayarak, bunu 'nefreti kışkırtan İslamofobik davranışlar' olarak tanımladı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı İbrahim BM Genel Kurulu'nda Kur'an'a yönelik saldırıları kınadı
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İbrahim, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, İslam dinine karşı yapılan provakatif eylemler olan Kur'an-ı Kerim yakmaya karşı sessiz kalmanın insanlığa tehlikeli bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Söz konusu eylemleri "ırkçılığın ve nefretin yeni tezahürü" olarak niteleyen İbrahim, "Bu, Müslümanlara ve kutsallarına karşı endişe verici bir nefret, hoşgörüsüzlük ve şiddet eylemleri şeklinde tezahür ediyor." dedi.

İbrahim, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın barışçıl müzakerelerle bir an önce sonlandırılması çağrısında bulunarak, dünyayı daha yaşanabilir bir mekana çevirmek için herkesin saygı çerçevesinde birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası yasaları hiçe sayan yapılaşmasını eleştiren İbrahim, uluslararası toplumu "Filistinlilere yönelik zulümlere karşı konuşmaya" çağırdı.

İbrahim, tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliği konusunda da BM'nin öncülüğünde tüm ulusların "daha güzel yarınlar" için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

  • Enver İbrahim
  • BM 78 Genel Kurulu

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