İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9305
  • EURO
    6,5723
  • ALTIN
    296.44
  • BIST100
    123266
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya Başbakanı Mahathir, Hamas Lideri Heniyye ile görüştü
Dünya

Malezya Başbakanı Mahathir, Hamas Lideri Heniyye ile görüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi makamında kabul etti.

AA22.01.2020  15:24 - Güncelleme: 22.01.2020  15:24

Malezya Filistin Kültür Organizasyonundan yapılan açıklamaya göre Hamas Lideri Heniyye, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda, Mahathir ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Heniyye, Malezya Başbakanını, İsrail'in Kudüs ve Gazze'de sivil halka uyguladığı şiddetin ardından Filistin'deki son duruma dair bilgilendirdi.

İsrail'in bölgedeki planlarının bozulmasının önemini vurgulayan Heniyye, Mahathir'e Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro üyeleri İzzet er-Rişk, Nizar Avadalllah ve Mahir Salah da hazır bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gelen Heniyye, Malezyalı üst düzey isimlerle de bir araya gelecek.

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!
FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi
Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu

SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.