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Malezya Başbakanı Mahathir: İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız

Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya’nın ev sahipliği yapacağı yüzme şampiyonasına katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararıyla ilgili, “Malezya'yı ziyaret etmelerinin uygun olmadığını düşünüyorsak, (ülkeye almamak) bu bizim hakkımız.” şeklinde konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyanın en prestijli münazara platformlarından olan Oxford Union’da, Malezya’nın ev sahipliği yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
İsrail merkezli Jerusalem Post’da yer alan habere göre, Malezya'nın İsrail sporcularına karşı yasağının antisemitizm olmadığını belirten Mahathir, “Bir ülkenin sınırlarını belirli insanlara kapalı tutma hakkı vardır, bu yüzden sınırlar var.” ifadelerini kullandı.
 
Malezya ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin olmadığını hatırlatan Mahathir, “Ülkemize gelmeleri gerektiğini düşünmüyoruz, çünkü onlarla hiçbir ilişkimiz yok.” şeklinde konuştu.
 
Mahathir, “Sadece Malezya'ya gelmesini istediğimiz insanlara izin vermek için koruduğumuz sınırlarımız var. Ancak çok sayıda yanlış yapan insanları Malezya'yı ziyaret etmeye uygun bulmazsak, (onları ülkeye almamak) bu bizim hakkımız.” diye konuştu.
 
“İsrail’in ne dediği umurumda değil”
 
Ekim ayında BBC’ye verdiği röportajda “Orta Doğu'daki sorun İsrail'in kurulmasıyla başladı.” sözleri ve Yahudiler hakkında “kanca burunlu” dediği hatırlatılan Mahathir, cümlelerinin “ifade özgürlüğü” kapsamına girdiğini belirterek, “Ne istediğimizi söylemekte özgürüz, Yahudiler tarafından antisemitik sayılabilecek şeyler de söyleyebiliriz. Onlara birçok yanlış yaptıklarını söylemek benim hakkım.” dedi.
 
İsrail’in başkalarının görüşünü umursamayan ve bu yüzden sürekli savaş suçları işleyen bir devlet olduğu vurgulayan Mahathir, “Eğer (söylemlerimden) hoşlanmıyorlarsa, hoşlanmadıklarını söyleyebilirler, umurumda değil.” ifadelerini kullandı.
 
29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı alan Malezya hükûmeti, gelecekte İsrail’in içinde olduğu herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.
 
Malezya Spor Bakanı Yardımcısı Sim Hee Kyung ise kararın "İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden zulmüne karşı bir tepki" olarak alındığını belirtmişti.

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