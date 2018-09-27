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Malezya Başbakanı Mahathir'den Trump'a tepki: ABD'nin Asya'daki çabalarını baltalıyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 'Trump'ın izlediği politika ABD'nin Asya'daki çabalarını baltalıyor.' dedi.

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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki göstererek "Tutarsız insanlarla anlaşmak çok zor." ifadesini kullandı.
 
The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Mahathir, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde yaptığı açıklamada, "Trump aniden değişebilen bir düşünce yapısı sahip. Tutarsız insanlarla anlaşmak çok zor." dedi.
 
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına da değinen Mahathir, "Trump'ın izlediği politika ABD'nin Asya'daki çabalarını baltalıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülke arasındaki ticaret savaşından ABD'nin zararlı çıkabileceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.
 
Ticaret savaşı kapsamında, ABD'nin Çin'in bölgedeki tarihini bilmesi gerektiğini vurgulayan Malezya Başbakanı, "Çin 4 bin yıldır bu bölgede. Bu bölgede Çin'le yaşamayı öğrenmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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