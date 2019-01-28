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Malezya Başbakanı Muhammed: İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlet

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 'İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir.' dedi.

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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir." dedi.

Mahathir, şahsi blog sayfasında, hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına yönelik tepkilere cevap veren bir yazı kaleme aldı.

"Soykırım Devleti" başlıklı yazısında Mahathir, "İsrail, bir parça Filistin toprağında, referandum veya plebisit yapılmadan kurulmuştur. Filistinliler, İsraillilerin el koyduğu evlerinden, arazilerinden ve vatanlarından hiçbir tazminat almadan kovulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mahathir, yazısında tüm dünyanın, İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, "Fakat özgürlük ve hukukun üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar, İsrail'e eleştiri dahi getiremiyor. İsrail'e ayrıcalık tanınıyor." eleştirisinde bulundu.

"İsrail'i eleştiren Yahudi aleyhtarı olarak yaftalanıyor"
İsrail'i eleştiren herkesin "Yahudi aleyhtarı" olarak yaftaladığına vurgu yapan Mahathir, "Malezya Yahudi karşıtı veya anti-semitik bir ülke değildir. Zira Araplar da Sami ırkına mensuptur. İnsanlık ve ahlak dışı baskıcı eylemleri kınamaya hakkımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ABD'nin beş Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı koyduğunu, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın Müslüman mültecileri yasakladığını hatırlattı.

İsraillileri ülkeye almama hakkı bulunduğunu kaydeden Mahathir, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir. İsrail'e yönelik kuvvetli bir desteğin olduğunu biliyoruz. İsrail'i tanımamanın ötesinde bir hamle yapamıyoruz. İsraillilerin ülkemize girişini engellemeye hakkımız olduğunu savunuyoruz. Dünya bizi bunu yaptığımız için kınıyorsa biz de dünyanın iki yüzlü olduğunu söyleme hakkına sahibiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair bu tür konuşmalar boş sözden ibarettir." ifadesini kullandı.

"Olimpiyatlar olmazsa başka etkinliklere ev sahipliği yaparız"
Öte yandan Başbakan Mahathir, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC), 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması kararını değerlendirdi.

Mahathir, IPC'nin istediği kararı vermekte serbest olduğunu belirterek, IPC'nin kararının ülkesi için bir kayıp olmadığını söyledi.

Başbakan Mahathir, "Olimpiyatlar olmazsa başka etkinliklere ev sahipliği yaparız." dedi.

Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı
Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta aldığı bir kararla, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklamış ve Başbakan Mahathir Muhammed, hükümetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Malezya hükümetinin bu kararına sert tepki göstermişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) dün, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması yönünde karar almıştı.

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