AA 22 Mayıs 2020 Cuma 14:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:09

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Muhyiddin ile baş başa görüşen bir kişinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Muhyiddin'e test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Muhyiddin'in Kovid-19 testinin negatif çıktığı ancak bugünden itibaren 14 günlük ev karantinasına girme kararı aldığı belirtildi.

Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina boyunca sosyal mesafe kurallarına riayet ederek görevini sürdüreceği kaydedildi.