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Dünya

Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 14:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:09
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Muhyiddin ile baş başa görüşen bir kişinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Muhyiddin'e test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Muhyiddin'in Kovid-19 testinin negatif çıktığı ancak bugünden itibaren 14 günlük ev karantinasına girme kararı aldığı belirtildi.

Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina boyunca sosyal mesafe kurallarına riayet ederek görevini sürdüreceği kaydedildi.

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