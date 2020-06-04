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Dünya

Malezya Başbakanı Muhyiddin, ev karantinasından çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 2 haftalık ev karantinasına giren Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantina süresi bittikten sonra görevine yeniden başladı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 07:08 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 07:08
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Muhyiddin'in 20 Mayıs'ta başlayan ev karantinasının dün itibarıyla son bulduğu ve yapılan test sonucu Kovid-19 virüsü taşımadığı tespit edilerek bugün karantinadan çıktığı bildirildi.

Başbakan Muhyiddin, geçen ayki bakanlar kurulu toplantısının ardından ofisinde görüşme yaptığı bir hükümet yetkilisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine 2 haftalık ev karantinasına alınmıştı.

Toplam 7 bin 970 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da, 115 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 6 bin 531 kişi sağlığına kavuştu.

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