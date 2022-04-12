Malezya Başbakanı Yakup'un BAE ziyaretinde kriz: Büyükelçi ve Başkonsolos merkeze çekildi

Strait Times'ın haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanlığından (Wisma Putra) yapılan açıklamada, Malezya'nın BAE Büyükelçisi ve Dubai Başkonsolosu'nun, özellikle Başbakan İsmail'in 29 Mart'ta Dubai'ye gerçekleştirdiği ziyarette standart görevlerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu başarısızlık, Başbakan'ın pasaport ve göçmenlik bürosu işlemleri için varış salonunda uzun süre beklemek zorunda kalmasına neden oldu. Güvenlik kapsamında Başbakan için hazırlanmış olması gereken araç konvoyu da ihmal edildi." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının hemen ardından yerel kaynaklar, Başbakan İsmail'in BAE ziyaretinde, "misafir statüsü" ile karşılanmaması nedeniyle Malezya'nın BAE Büyükelçisi ve Dubai Başkonsolosu'nun merkeze çekildiğini bildirdi.

İki diplomatın, Dubai Expo sırasında düzenlenen "Dünya Hükümet Zirvesi (WGS)" hakkında Bakanlığa bilgi vermediği ve Bakanlığın zirveden 30 Mart'ta başka bir kaynak vasıtasıyla haberdar olduğu kaydedildi.