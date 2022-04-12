İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6789
  • EURO
    15,9659
  • ALTIN
    924.331
  • BIST100
    2449.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya Başbakanı Yakup'un BAE ziyaretinde kriz: Büyükelçi ve Başkonsolos merkeze çekildi
Dünya

Malezya Başbakanı Yakup'un BAE ziyaretinde kriz: Büyükelçi ve Başkonsolos merkeze çekildi

Malezya'nın, Başbakan İsmail Sabri Yakup'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde çıkan sorunlar nedeniyle ülkedeki en üst düzeydeki 2 diplomatını merkeze çekme kararı aldığı bildirildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 09:08 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 09:08
ABONE OL

Strait Times'ın haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanlığından (Wisma Putra) yapılan açıklamada, Malezya'nın BAE Büyükelçisi ve Dubai Başkonsolosu'nun, özellikle Başbakan İsmail'in 29 Mart'ta Dubai'ye gerçekleştirdiği ziyarette standart görevlerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu başarısızlık, Başbakan'ın pasaport ve göçmenlik bürosu işlemleri için varış salonunda uzun süre beklemek zorunda kalmasına neden oldu. Güvenlik kapsamında Başbakan için hazırlanmış olması gereken araç konvoyu da ihmal edildi." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasının hemen ardından yerel kaynaklar, Başbakan İsmail'in BAE ziyaretinde, "misafir statüsü" ile karşılanmaması nedeniyle Malezya'nın BAE Büyükelçisi ve Dubai Başkonsolosu'nun merkeze çekildiğini bildirdi.

İki diplomatın, Dubai Expo sırasında düzenlenen "Dünya Hükümet Zirvesi (WGS)" hakkında Bakanlığa bilgi vermediği ve Bakanlığın zirveden 30 Mart'ta başka bir kaynak vasıtasıyla haberdar olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.