'Malezya başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'da 15 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalardan büyük endişe duyulduğu belirtilerek "Malezya, Venezuela ve halkının duygularını paylaşmakla, bölgede ve ülkede barış ile istikrar için kalıcı çözümün sağlanmasını ummaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Malezya; bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı prensiplerine bağlıdır ve başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale çabasını, "Bazı demokratik ülkelerin, diğer ülkeleri demokrasiye zorladığına şahit oluyoruz. Demokratik bir ülke başka bir ülkenin hükümetini seçim olmadan, kendi gücüyle değiştirebiliyor ve uslu dururlarsa insani yardım da gönderiyor." sözleriyle eleştirmişti.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.