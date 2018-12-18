Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya, Çin'e Uygur Bölgesi'ndeki baskılara ilişkin tepki gösterdi

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marzuki Yahya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara uygulanan baskılara ilişkin, 'Malezya, Çin'in dini özgürlükleri ve vatandaşları arasındaki düzeni temin edebilmesi için görüş ve tavsiyelerini uluslararası alanda dile getirmiştir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malezya Senatosunda konuşma yapan Marzuki, Malezya hükümetinin etnik azınlıklara yönelik her türlü baskıyı kınadığını belirtti.

Marzuki, mayıs ayında İslam İşbirliği Teşkilatının Bangladeş'te düzenlediği 45. Dışişleri Bakanları Konseyinde, Malezya'nın üye ülkelere Uygur meselesine dair Çin hükümetiyle temasta bulunmalarını talep ettiğine dikkati çekerek, "Hükümet, bölgedeki gelişmeleri düzenli olarak izlemekte ve en uygun çözümü hedeflemektedir." şeklinde konuştu.

Malezya'nın, geçerli sebepler olmadığı müddetçe diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağını belirten Marzuki, "Sincan'daki etnik azınlık Uygurlara yapılanlar göz önünde bulundurularak Malezya, Çin'in dini özgürlükleri ve vatandaşları arasındaki düzeni temin edebilmesi için görüş ve tavsiyelerini uluslararası alanda dile getirmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkede iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin lideri Enver İbrahim, en son ekimde Çin'e yaptığı ziyarette yetkililerle Uygurların sorununu görüşmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA