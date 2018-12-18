Malezya, Çin'e Uygur Bölgesi'ndeki baskılara ilişkin tepki gösterdi

Malezya Senatosunda konuşma yapan Marzuki, Malezya hükümetinin etnik azınlıklara yönelik her türlü baskıyı kınadığını belirtti.

Marzuki, mayıs ayında İslam İşbirliği Teşkilatının Bangladeş'te düzenlediği 45. Dışişleri Bakanları Konseyinde, Malezya'nın üye ülkelere Uygur meselesine dair Çin hükümetiyle temasta bulunmalarını talep ettiğine dikkati çekerek, "Hükümet, bölgedeki gelişmeleri düzenli olarak izlemekte ve en uygun çözümü hedeflemektedir." şeklinde konuştu.

Malezya'nın, geçerli sebepler olmadığı müddetçe diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağını belirten Marzuki, "Sincan'daki etnik azınlık Uygurlara yapılanlar göz önünde bulundurularak Malezya, Çin'in dini özgürlükleri ve vatandaşları arasındaki düzeni temin edebilmesi için görüş ve tavsiyelerini uluslararası alanda dile getirmiştir." ifadesini kullandı.

Ülkede iktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin lideri Enver İbrahim, en son ekimde Çin'e yaptığı ziyarette yetkililerle Uygurların sorununu görüşmüştü.