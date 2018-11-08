Eski Başbakan Necip Rezak, kamu fonuna ait parayı kötüye kullanma iddiasıyla sorgulandı

Devlet haber ajansı Bernama'ya göre, sabah saatlerinde Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkezine gelen Necip, yaklaşık 4 saat sorgulandıktan sonra mahkemeden ayrıldı.

Eski başbakanın, Sawarak eyaletindeki okullara güneş enerjisi paneli kurulması için ayrılan kamu fonunun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada ifadesinin alındığı bildirildi.

Öte yandan para aklama iddiasından yargılanan Necip'in eşi Rosmah Mansor'un da duruşma için Kuala Lumpur sulh mahkemesine geldiği aktarıldı.

Savcılık, söz konusu davaya ilişkin dokümanların büyük kısmının Rosmah'ın avukatlarına teslim edildiğini, bir sonraki duruşmanın aralık ayında yapılabileceğini belirtti.

Daha önce altı kez hakim karşısına çıkan Necip Rezak, en son 25 Ekim'de sorgulanmıştı.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.