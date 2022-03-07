İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2828
  • EURO
    15,5443
  • ALTIN
    912.452
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya eski Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluğuna ilişkin duruşması ertelendi
Dünya

Malezya eski Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluğuna ilişkin duruşması ertelendi

Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna ilişkin bu hafta görülmesi planlanan denetim duruşmasının ertelendiği bildirildi.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 07:31
ABONE OL

Malaymail'in haberine göre, Malezya Yüksek Mahkemesine, Necip'in birinci avukatı Tan Sri Muhammed Şafi Abdullah'ın şu an ülkede olmadığı bilgisi verildi. Necip'in diğer avukatlarından Rahmat Hazlan, yurt dışında bulunan avukat Şafi Abdullah'ın yarın İngiltere'den döneceğini ancak 5 günlük zorunlu karantina nedeniyle duruşmaya katılamayacağı için denetim duruşmasının bu hafta görülemeyeceğini aktardı. Denetim duruşmasının hangi tarihe alınacağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- 1MDB YOLSUZLUĞU

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor. Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

  • Malezya eski Başbakanı Necip Rezak
  • Malezya Kamu Kalkınma Fonu
  • duruşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.