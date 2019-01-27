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Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddik, Malezya'nın paralimpik yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkının geri alınmasına sert tepki gösterdi

Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddik, İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı nedeniyle Malezya'nın paralimpik yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkının geri alınmasına sert tepki göstererek, “Ödün vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddik Syed Abdul Rahman, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC), İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı sebebiyle Malezya'nın "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na ev sahipliği yapma hakkını geri almasına sert tepki gösterdi.
 
Konuyla ilgili açıklamasını resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlayan Syed Saddik, “Uluslararası bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmak, Netanyahu rejimi tarafından öldürülen, sakatlanan ve işkence gören Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaktan daha önemliyse, bu Malezya'nın ahlaki pusulasını gerçekten yitirdiği anlamına gelir.” mesajını paylaştı.
 
“Ödün vermeyeceğiz”
 
Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, Netanyahu hükümetinin savaş suçlarının aktif faili olduğunu rapor ettiğini hatırlatan Syed Saddik, aldıkları kararın arkasında olduklarını belirtti.
 
Syed Saddik, “Malezya, Filistin dramı için insanlık ve merhamet adına kararından vazgeçmiyor. Ödün vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IPC Yönetim Kurulu, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta düzenlenecek "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na ev sahipliği yapma hakkını Malezya'dan geri aldığını açıklamıştı.

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