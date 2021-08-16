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Dünya

Malezya hükümeti istifasını verdi

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin başkanlığındaki hükümet, başbakanın çoğunluğu kaybetmesine neden olan aylar süren siyasi karışıklığın ardından istifasını verdi.

Reuters16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
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Bilim Bakanı Khairy Jamaluddin'in istifayı Instagram üzerinden duyurdu. Krala istifasını sunacağı haberlerinin ardından Başbakan Muhyiddin saraya girerken görüntülendi.

Muhyiddin'in makamı Reuters'ın sorularına henüz bir cevap vermedi.

Muhyiddin'in gücü koalisyon içinde aylar süren iç karışıklıkların ardından zayıflamıştı.

Muhyiddin'in istifası, onaylanırsa 17 aydır devam eden karışıklıkların son bulmasını sağlayabilir ancak henüz yerine geçecek kişi belli olmadığından Malezya'nın salgından etkilenen ekonomisini toparlama ve artan koronavirüs vakalarını kontrol altına alma çabalarının aksamasına neden olabilir.

Parlamentoda hiçbir parti mutlak çoğunluğa sahip olmadığı için yeni hükümeti kimin kuracağı ya da salgın sürecinde seçimlerin yapılıp yapılamayacağı henüz belli değil.

Malezya ringiti bir yılın en düşük seviyesini görürken, Malezya borsası düşüş kaydetti.

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