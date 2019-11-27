14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7623
  • 6,3435
  • 270.63
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya İçişleri Bakanı Yasin: DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir

Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, terör örgütü DEAŞ'ın, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından eylemlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyabileceği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 13. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Uluslar Ötesi Suçlar Hakkında Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Muhyiddin, ASEAN ülkelerinin sınır güvenliği ve bölgedeki terör tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tehditlere karşı bölge ülkelerini tedbirli olmaya çağıran Muhyiddin, "Yabancı ülkelerdeki militanların geri dönüş ihtimali, internet üzerinden radikalleşme ve tek kişilik saldırı tehditleri son zamanlarda arttı." dedi.

Muhyiddin, DEAŞ'ın Güneydoğu Asya'da faaliyetlerini yoğunlaştırma ihtimalinin Malezya tarafından ciddiye alındığını vurgulayarak "Bağdadi'nin ölümünün, DEAŞ'ın terör faaliyetleri için yeni bir sayfa açacağını düşünüyoruz. Suriye ve Irak'ta bu kadar toprak kaybetmesinin ardından DEAŞ, kendisine yeni bir üs arıyor." diye konuştu.

Malezya'nın şimdiye kadar DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadelede başarı gösterdiğini belirten Muhyiddin, "Son 6 yılda DEAŞ'ın 25 saldırı teşebbüsü engellendi ve DEAŞ ile bağlantılı toplam 512 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin geçen ay Suriye'de ölü ele geçirilmesinin ardından Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler hükümetleri, örgütün Güneydoğu Asya'ya yayılma ihtimaline dair endişelerini beyan etmişti.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA