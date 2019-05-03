Malezya, kamu fonunun kaybolan 6 milyar dolarını geri almayı planlıyor

İktidarı oluşturan koalisyon partilerinin liderleriyle bir araya gelen Başbakan Mahathir Muhammed, düzenlediği basın toplantısında, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasındaki gelişmelere değindi.

Mahathir, yolsuzluk sanıklarına yönelik ülke içinde yargılama sürecinin sorunsuz işlediğini vurgulayarak, 1MDB paralarının transfer edildiği Malezya dışındaki kaynaklarla da ilgilendiklerinin altını çizdi.

ABD'nin bundan önce 1MDB fonundan çalındığı tespit edilen 200 milyon doları (1,1 milyar TL) Malezya'ya iade edeceğini hatırlatan Mahathir, "O paranın bize ait olduğunu biliyorlar. Bu yüzden iade edecekler. Singapur da aynı şekilde paramızı iade edecek." şeklinde konuştu.

Mahathir, kayıp fon paralarının toplamda 6 milyar dolarını geri getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Singapur'da 1MDB fonundan ülkeye transfer edilen 35 milyon doların (209 milyon TL) bulunduğu biliniyor.

ABD'deki banka hesaplarına transfer edildiği saptanan 200 milyon doların ise gelecek hafta Malezya'ya iade edilmesi bekleniyor.