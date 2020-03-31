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Dünya

Malezya Kralı, Kovid-19'la mücadele için 6 aylık maaşını bağışladı

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve eşi Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine destek vermek üzere 6 aylık maaş haklarından feragat etti.

AA31 Mart 2020 Salı 11:58 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:58
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Ulusal haber ajansı Bernama'daki haberde, Malezya kabinesinin geçen hafta 2 aylık maaşlarını Kovid-19'la mücadele için kurulan yardım fonuna bağışlamaları üzerine, Sultan Abdullah ve eşinin maaşlarından fedakarlık yaparak sürece destek verme kararı aldıkları bildirildi.

Kraliyet Sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Malezya Kralı ve eşinin bu kapsamda 6 aylık maaşlarını almaktan vazgeçtikleri belirtilerek, "Bu karar, majestelerinin söz konusu salgına yönelik kaygılarını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

- KABİNE ÜYELERİ, 2 AYLIK MAAŞLARINI BAĞIŞLAMIŞTI

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleri, geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2 aylık maaşlarını, Kovid-19 yardım fonuna bağışlama kararı almıştı.

Malezya genelinde Kovid-19 vakaları 2 bin 626 olarak kaydedilirken, şimdiye kadar 37 kişi hayatını kaybetti, 479 kişi ise tedavi edildi.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

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