İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7929
  • EURO
    7,6547
  • ALTIN
    372.071
  • BIST100
    108786
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı
Dünya

Malezya'da 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı

Myanmar'daki etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak Malezya'ya yasa dışı yollarla giren 269 Arakanlı sığınmacı gözaltına alındı.

AA09 Haziran 2020 Salı 10:49 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:52
ABONE OL

Malezya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, gece saatlerinde ülkenin batı kıyısındaki Langkawi Adası'na yanaşan bir sığınmacı gemisinin durdurulduğu bildirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin, gemiden denize atlayan 53 sığınmacı ile gemideki 216 sığınmacıyı gözaltına aldığı kaydedildi.

Sığınmacıların, Arakanlı olduğunu ve geri gönderileceği açıklandı.

Malezya, 17 Nisan'da deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan 200 Arakanlı sığınmacıyı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden ötürü geri çevirmişti.

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.