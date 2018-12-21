Malezya'da Avustralya'nın Kudüs kararı protesto edildi

Cuma namazının ardından As Syakirin Camisi'nde toplanan ve aralarında Malezya İslami Kuruluşlar için Danışma Kurulu, Milli Güven Partisi, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi ve "Boykot Tecrit ve Yaptırımlar" hareketi üyelerinin bulunduğu yaklaşık 200 kişi, tekbirler eşliğinde Filistin'e destek sloganları attı.

Malezya ve Filistin bayraklarının yanı sıra Avustralya'nın Kudüs kararını protesto içerikli pankartlarla Avustralya Büyükelçiliğine yürüyen eylemciler, Avustralya hükümetinden Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını iptal etmesini istedi.

Protestoya destek veren Federal Bölgeler Bakanı Khalid Abdul Samad, sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a hitaben yazılan protesto mektubunu, Avustralya'nın Kuala Lumpur Yüksek Temsilcisi Büyükelçi Andrew Goledzinowski'ye iletti.

Filistin için ASEAN Koalisyonu'nun yazdığı ve 44 sivil toplum örgütünün imzaladığı mektupta, Avustralya Başbakanı Morrison'un verdiği kararın yaratacağı tehlikelere dikkat çekilerek, "Avustralya'nın, Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'ün statüsünü değiştirmekten vazgeçmesini talep ediyoruz." denildi.

Bakan Khalid, burada yaptığı konuşmada, Avustralya hükümetinin kararını gözden geçirmesini talep ettiklerini belirterek, "Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu ve Müslümanlarla Yahudilerin bu şekilde birlikte yaşayabileceğini hatırlattık." ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin, Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.