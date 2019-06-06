Malezya'da bayram harçlığı geleneği 'duit raya'

Aile ve akrabalardaki çocukların yanı sıra bayram sırasında karşılaştıkları çocuklara vermek için günler öncesinden para bozduran Malezyalı Müslümanlar, bayram harçlıklarını yeşil zarfların içine koyuyor.

Duit raya, genellikle akraba ziyaretlerinin yanı sıra vakıf veya derneklerin düzenlediği bayramlaşma törenlerinde de çocuklara dağıtılıyor.

Geleneksel bayram harçlığı sadece çocuklara değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi yetişkinlere de veriliyor.

Malezyalı siyasetçiler ise genellikle bayram namazı sonrası cami çıkışında harçlık dağıtıyor.

Yüzyıllardır süre gelen Malay geleneğini yaşatmak amacıyla başkent Kuala Lumpur'daki bazı yardım kuruluşları, şehirde dar gelirlilerin yoğunlukla yaşadığı mahallelerde 70 erkek ve 50 kız çocuğuna duit raya dağıttı.

"ÇOCUKLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ MUTLULUK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Yardımseverler, ihtiyaç sahibi çocuklara harçlığın yanı sıra giyecek yardımında bulundu.

Ayrıca yardım ekibinden iki berber, çocukları bedava bayram tıraşıyla sevindirdi.

AA muhabirine konuşan yardım kuruluşu temsilcilerinden Mohd Azizan Zeynel Abidin, Malay geleneğini yaşatan bu tür etkinlikleri her bayramda yaptıklarını belirterek, "Çocuklara harçlıkları ve geleneksel bayram kıyafetlerini dağıttığımız zaman gördüğümüz mutluluk bizim için çok değerli. Bu hayır faaliyetine destekte bulunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Mohd Azizan, ihtiyaç sahiplerinin, Ramazan Bayramı'na mutlu girmesini amaçladıklarını dile getirerek, "Gördüğünüz gibi sadece çocuklar değil, yetişkinler de harçlık yardımımızdan faydalandı. Bu faaliyetlerimizle sevgiyi paylaşıyoruz. Bayramlar bizim için sevinç ve mutluluk demektir." ifadesini kullandı.