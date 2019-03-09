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Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) rüşvet verildiği iddiaları kapsamında partinin iki üst yöneticisi daha ifadeleri alınmak üzere mahkemeye çağrıldı.

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Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamaya göre, PAS'ın enformasyon başkanı Nasrudin Hasan ve Pahang bölgesi ulema meclisi başkanı Mokhtar Senik, rüşvet soruşturmasında mahkeme heyetince sorgulandı.

Parti üyelerinin mahkeme sürecine katkı sağlamak üzere ifadelerinin alındığını belirten MACC yetkilileri, soruşturmanın süreceğini bildirdi.

Necip Rezak'ın başbakan olduğu dönemde devlet fonundan rüşvet aldığı iddialarına ilişkin geçen aydan bu yana PAS'ın bazı üst düzey isimleri mahkemeye çağrılmıştı.

- MUHALEFET PARTİSİNİN RÜŞVET İDDİALARI

Malezya'daki 1MDB yolsuzluğunu ortaya çıkaran The Sarawak Report adlı internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO), PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti (22 milyon dolar) rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aynı sitede ay başında yer alan bir başka haberde, Mart 2018'de PAS Gençlik Kolları Başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bir süredir rüşvet iddialarını araştırıyor.

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