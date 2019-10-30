Malezya'da filin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Malezya'da bir tarlada filin saldırısına uğrayan işçi, hayatını kaybetti.
- AA
Malezya basınındaki haberlere göre, 54 yaşındaki Yohanes Suban Polo, şehirdeki bir tarlada karşısına çıkan filin saldırması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yohanes'in cansız bedenine ulaştı.
Endonezya asıllı olduğu öğrenilen işçinin olay yerinde yalnız başına olduğu, filin saldırısının ardından karın ve göğüs bölgesinden birden çok yara aldığı açıklandı.
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