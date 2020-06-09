İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8011
  • EURO
    7,6692
  • ALTIN
    373.32
  • BIST100
    109007
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya'da koronavirüs vakalarında günlük en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi
Dünya

Malezya'da koronavirüs vakalarında günlük en yüksek iyileşme rakamı kaydedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının giderek azaldığı Malezya'da bugün en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görüldü.

AA09 Haziran 2020 Salı 13:58 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:58
ABONE OL

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte 7 yeni vakanın görülerek toplam sayının 8 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren olmadığını belirten Nur Hişam, 281 vakanın iyileşmesiyle şimdiye kadar 6 bin 975 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Bugün açıklanan rakamın, Malezya'da Kovid-19 salgını başladığından bu yana iyileşen sayısında görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, eğitim kurumlarının ne zaman yeniden açılacağına dair yarın bir açıklama yapılacağını ifade etti.

Malezya hükümeti, 10 Haziran'dan itibaren Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılıp normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.

Görenler hayret etti! Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.