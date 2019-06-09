26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya'da nehirdeki kirli suyu kullanan 14 kişi öldü

Malezya'nın Kelantan eyaletine bağlı köydeki nehrin kirli suyunu kullanan 14 kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Kelantan'a bağlı Kuala Koh köyünde yaşayan ve ülkede "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan bir grubun üyeleri, nehir suyunu kullandıktan sonra hastenelik oldu.

Yetkililer, akciğer enfeksiyonu kapan 14 kişinin ölümüne neden olan hastalığın henüz tanısının konulamadığını belirtti.

Nehir suyunu kullanan çok sayıda köy sakini de rahatsızlanırken, sudaki kirlenme nedeniyle köy halkının susuzluk çektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy, ölümlerin zatürreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, vakalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, Malezya'daki bazı yardım kuruluşları, su kirliliğinden etkilenen köy sakinlerine taze yemek, su ve tıbbi malzeme gönderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı
 

POPÜLER HABERLER

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA