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Malezya'da nesli tükenmekte olan bir fil ölü bulundu

Malezya'nın Sabah eyaletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan pigme fillerden biri daha ölü bulundu.

  • AA
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Eyalete bağlı Doğal Yaşamı Koruma Direktörü Augustine Tuuga, basına yaptığı açıklamada, Bakapit ormanlarında çiftçilerin bir pigme filin cesedine rastladığını bildirdi.

Filin ölüm sebebinin henüz öğrenilemediğini belirten Augustine, otopsi incelemelerinin ardından vakaya dair detaylı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Kaçak hayvan avcıları tarafından fil ölümlerinin sıkça yaşandığı Malezya'da bu yıl içinde 20'den fazla fil ölü bulundu.

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