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Dünya

Malezya'da sel felaketi 30 binden fazla kişiyi yerinden etti

Malezya'da son yılların en kötü sel felaketi nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi.

AA19 Aralık 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 21:37
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Channel News Asia'da yer alan habere göre, cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, nehirlerin taşmasına, çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında ve trafikteki binlerce sürücünün de yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 30 bin kişi tahliye edildi.

Başbakan İsmail Sabri Yakub, düzenlediği basın toplantısında, zarar görmüş evler ve altyapı için 100 milyon ringgit (yaklaşık 23,7 milyon dolar) tutarında yardımda bulunacaklarını belirtti.

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