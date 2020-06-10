AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:25

Malezya Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugün 2 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 8 bin 338'e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise bir artarak 118'e yükseldiğini açıkladı.

39 hastanın daha iyileştiğini belirten Nur Hişam, bununla iyileşenlerin toplam sayısının ise 7 bin 14 olduğunu söyledi.

Açıklanan rakamlarla birlikte bugün 1 Mart'tan bu yana en düşük günlük vaka artışının görüldüğü bildirildi.

- OKULLAR, 24 HAZİRAN'DA AÇILIYOR



Eğitim Bakanı Mohd Radzi Mohd Jidin, 18 Mart'tan bu yana durdurulan eğitimin 24 Haziran'dan itibaren devam edeceğini duyurdu.

İlk etapta ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin eğitiminin başlayacağını ifade eden Mohd Radzi, "Toplam 2 bin 440 devlet okulu ve uluslararası okuldan 500 bin 440 öğrenci eğitimine devam edebilecek." dedi.

Mohd Radzi, ilkokul ve diğer ortaokul öğrencilerinin eğitime devam edeceği tarihin de en kısa zamanda ilan edileceğini belirtti.

Yeni sistemde her sınıfta 20 öğrencinin bulunacağı bilgisini paylaşan Mohd Radzi, okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı şekilde denetleneceğini kaydetti.