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Dünya

Malezya'da yolsuzluk skandalı: Milyonlarca dolar ABD'li üç ünlüye gönderildi

Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla ilgili davada, denizaşırı şirketler aracılığıyla 2 milyon 25 bin doların ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a, toplam 406 bin doların ise televizyon yıldızı Kim Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'a gönderildiği iddia edildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
Malezya'da yolsuzluk skandalı: Milyonlarca dolar ABD'li üç ünlüye gönderildi
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The Star gazetesinin haberine göre, Malezya'da görülen 1MDB davasında Mali Dolandırıcılık Müfettişi Richard Templeman'ın Zoom üzerinden Yüksek Mahkemeye ifade vermesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Templeman, 25 Ekim 2011 itibarıyla soruşturma kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'ya ait "Good Star" isimli paravan şirkete 1MDB'den 1 milyar 30 milyon dolar aktarıldığını belirtti.

2 MİLYON DOLAR ABD'Lİ 3 İSME GÖNDERİLDİ

Ağustos-Kasım 2011'de, denizaşırı şirketler aracılığıyla paranın 2 milyon 25 bin dolarının ABD'li sanatçı Pharrell Williams'a ait olduğu düşünülen "Talamasca" isimli şirkete aktarıldığını belirten Templeman, 306 bin doların doğrudan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a ve 100 bin doların ise Kardashian ve o dönemdeki eşi Kris Humphries'e gönderildiğini öne sürdü.

Templeman, Williams'a ait olduğu düşünülen Talamasca isimli şirkete yapılan para transferlerinin "müzik üretimi için ödeme" gibi sebeplere yapıldığını aktararak, Kardashian ve eski eşi Kris Humphries'e yapılan para transferlerinin sebebinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

4 İLA 7 MİLYAR DOLAR KAÇIRILDI

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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