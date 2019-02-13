Malezya'daki UPM üniversitesinde seçmeli Türkçe dersleri başladı

Universiti Putra Malaysia'nın Modern Diller ve İletişim Fakültesi bünyesinde verilen ve 25 öğrencinin seçtiği Türkçe dersleri, Malezya'daki 2019 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemiyle başladı.

Haftada iki gün ve üç saat olarak verilecek Türkçe dersi hakkında AA muhabirine bilgi veren YEE Kuala Lumpur Eğitim Koordinatörü Mustafa Çeşmeci, şimdiye kadar Malezya genelinde UPM'nin haricinde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Malezya İslam Bilim Üniversitesi (USIM) bünyesindeki Permata Insan Koleji, Darulnaim Teknoloji Koleji ve Yönetim ve Bilim Üniversitesinde (MSU) Türkçenin seçmeli ders müfredatına girdiğini belirtti.

Çeşmeci, Malezya'nın yanı sıra Tayland'ın Patani bölgesindeki Birleşik İslam Okulunda da YEE Kuala Lumpur şubesi olarak Türkçe öğrenimini sağladıklarını vurgulayarak "Tercihim Türkçe Protokolü ile 600'den fazla öğrenciye Türkçe öğretiyoruz. Bunun yanı sıra isteyen herkes merkezimize gelerek Türkçe öğrenebilir veya Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı'mız olan turkce.yee.org.tr adresi üzerinden kurs alabilir." diye konuştu.

Bugün Türkçe öğretiminin başladığı Universiti Putra Malaysia, QS dünya üniversiteleri sıralamasında en iyi 202. üniversite olarak biliniyor.

Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında geçen ay Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi ile YEE arasında imzalanan anlaşmada Türkçe, bu üniversitede seçmeli ders olarak müfredata girmişti.