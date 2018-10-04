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Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: Köşemizde oturup seyredemeyiz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Endonezya'nın Suwalesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle bölge ülkelerine yardım çağrısı yaptı.

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Malezya haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre Mahathir, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin komşu ülkeye destek konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Malezya'nın Putrajaya kentinde düzenlenen 6. ASEAN Bakanlar Arası Afet Yönetimi Toplantısı'nda konuşan Başbakan Mahathir, ASEAN'ın Afet Yönetim Komitesinin (ACDM) deprem yardımlarının ülkeye ulaştırılması ve koordinasyonunu sağlamasını istedi.

Depremin Palu, Dongala ve Sigi bölgelerinde büyük yıkıma yol açtığını, bölgede binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 60 bin konutun tahrip olduğu ve 60 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Mahathir, "Bu yürek burkucu trajedi karşısında komşu ülkeler olarak köşemizde oturup seyredemeyiz. Ancak gerekli koordinasyon ve stratejik planlama olmadan hareket etmek de zaten kaotik olan durumu daha da kaotik hale getirecektir. Bu durumda yardımda bulunmak isterken diğer afet kurtarma çalışmalarını aksatabiliriz. ACDM'nin burada rol oynaması gerektiği açık." ifadelerini kullandı.

Mahathir, "Eminin hep birlikte komşumuzun acısını hafifletemeye yardımcı olabiliriz." dedi.

ASEAN verilerine göre 2000-2017 arasında yeryüzünde yaşanan doğal afetlerin yüzde 45'i Asya Pasifik Bölgesinde gerçekleşti. Afete bağlı can kayıplarının yüzde 60'ı, afetzedelerin yüzde 85'i Asya Pasifik ülkeleri vatandaşlarıydı.

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