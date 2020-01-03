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Dünya

Malezya, Güney Çin Denizi'ndeki hak iddialarından vazgeçmeyecek

Malezya hükümeti, Çin'in tepkilerine rağmen Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığına ilişkin hak iddialarından vazgeçmeyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, 'İddiamızın arkasında duracağız' dedi.

AA03.01.2020  16:42 - Güncelleme: 03.01.2020  16:42

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığı hakkına ilişkin geçen ay Birleşmiş Milletler'e (BM) bir başvuru yaptığını hatırlattı.

Bakan Seyfeddin, Çin'in bu başvuruya tepki gösterdiğini belirterek, "Çin'in muhalefeti beklediğimiz bir şeydi. Bizim için normaldir, fakat eleştiriye razı olduğumuz manasına gelmez. Bu, bizim iddiamızdır ve iddiamızın arkasında duracağız." ifadesini kullandı.

Çin'in Malezya'ya karşı bir misilleme yapmasından endişe edip etmedikleri sorusuna ise Seyfeddin, "Eğer korksaydık hak iddiasında bulunmazdık." cevabını verdi.

Malezya, geçen yıl 12 Aralık'ta BM Genel Sekreterliğine yaptığı başvuruda, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde "Tehlikeli Sular" olarak adlandırılan bölgede kıta sahanlığı sınırının, ana hattan 200 deniz mili uzunlukta çizilmesini talep etmişti.

Çin hükümeti ise Malezya'nın söz konusu kıta sahanlığı iddiasının Çin'in egemenliğini çiğnediği açıklamasında bulunmuştu.

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