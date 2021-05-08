Malezya'dan İsrail'e kınama

AA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:52

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dünkü çirkin saldırılarından ötürü uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulması gerektiği vurgulanarak "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde ibadet edenlerin hedef alınması, Müslümanlar ve bütün insanlık için aşağılayıcıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Malezya ayrıca, Doğu Kudüs'teki Şeyh Carrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası camianın bir an önce harekete geçmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, "Malezya, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir." denildi.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.