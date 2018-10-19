Malezya'dan, Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'yi Arakan eleştirisi
Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi, ülkesindeki Arakanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve ayrımcılığa müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirdi.
- AA
12. Asya-Avrupa (ASEM) Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Wan Azizah, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.
Arakanlı Müslümanların sorunlarına yönelik Suu Çii'yi eleştiren Wan Azizah, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına değinerek, "(Suu Çii) Maalesef çok az şey yaptı. Biz kendisinin bu duruma müdahale edeceğini ümit etmiştik." ifadesini kullandı.
Mogherini ile görüşmesinde, Myanmar'da şiddet ve baskıdan kaçarak ülkelerini terk eden Arakanlıların sorunlarını konuştuklarını aktaran Wan Azizah, "Mogherini, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Rohingya mülteci kamplarını ziyaret etti. Kendisini, Malezya'nın çok sayıda Arakanlı sığınmacıyı kabul ettiğine ve elimizden geleni yaptığımıza dair bilgilendirdim." dedi.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de geçen ay TRT World'e verdiği röportajda, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete göz yumduğu için artık Suu Çii'yi desteklemediğini açıklamıştı.
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