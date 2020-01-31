Malezya'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki

AA 31.01.2020 13:40 - Güncelleme: 31.01.2020 13:40

Malezya Başbakanlığından yapılan açıklamada Filistin'in bu anlaşmayı reddetmekte son derece haklı olduğu belirtilerek, "İsrail'in uzun süren işgaline maruz kalmış taraf olarak Filistin, bu teklifin formülleştirme sürecine dahil edilmemiş ve fikri alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu planın tek taraflı olduğu ve İsrail'i işgalinden ötürü adeta ödüllendirdiği vurgulandı ve "Bu kabul edilmez teklif, Filistinliler için son derece adaletsiz olmakla birlikte uzun süredir katlandıkları haksızlıkları ebedileştirmeyi hedeflemektedir." denildi.

Malezya'nın 1967 sınırlarını esas alan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunmayı sürdüreceğinin belirtildiği açıklamada, "Malezya, Filistin-İsrail çatışmasına Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için her türlü somut ve dürüst çabalara desteğini vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI



ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.