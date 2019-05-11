20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Malezyalı kayıp iş adamına ABD seçimlerini finanse etme suçlaması

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho, ABD'de 2012'de yapılan başkanlık seçimlerinde başkan adaylarından birine dışarıdan finansman sağlamakla suçlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı, 2012 başkanlık seçimleri öncesi Fugees isimli rap grubunun eski solistlerinden Prakazrel “Pras” Michel'e, adaylardan birinin kampanyasına bağış yapması için para transferinde bulunduğu iddiasıyla iş adamı Low ve rapçi Michel'e suçlama yöneltti.

İddianamede, Low'un 2012'de hazirandan kasım ayına kadar Michel'e yaklaşık 21,6 milyon dolar (129 milyon TL) kendi hesabından para aktardığı belirtildi.

Rapçi Michel'in hangi adayın kampanyasını desteklediği ise iddianamede yer almadı.

Suçlamaların ardından Low ve Michel herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ABD yasalarına göre yabancı uyruklu kişilerin ülkede herhangi bir siyasi bağış veya katkıda bulunması suç teşkil ediyor.

FİRARİ İŞ ADAMI LOW TEAK JHO

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Dehşete düşüren olay! Kadının bulunduğu aracı yakarak kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

En yaşlı hakimin yerine mevzuata hakim başkan

En yaşlı hakimin yerine mevzuata hakim başkan

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Pentagon'dan F-35 itirafı

Pentagon'dan F-35 itirafı

Türk mühendisler geliştirdi

Türk mühendisler geliştirdi

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Merkez Bankası hesaplarını bozdu

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

Fransa'daki 'Türk okulu' iddialarına yanıt

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'

'YSK'nın kararı milli iradenin hakem tayin edilmesidir'
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da güpegündüz silahlı çatışma! İşte o panik anları...

İstanbul´da güpegündüz silahlı çatışma! İşte o panik anları...

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

İşte efsane savaş gemisi Bismarck'ın hikayesi

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA