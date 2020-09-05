Mali'de 2 Fransız askeri öldürüldü

İHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 23:45

Mali’nin Sahel bölgesinde Fransız askerlerinin içinde bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 Fransız askeri hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Mali’nin Sahel bölgesinde Barkhane güçlerinde görev alan 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Saray, zırhlı aracın geçişi sırasında bombalı saldırı yapıldığını aktardı.

Açıklamada, “Terörizmle mücadele için Sahel’de görev alırken kendini kurban eden iki askerimizin önünde Fransa Cumhurbaşkanı derin saygı ile eğiliyor” ifadeleri kullanılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un askerlerin ailelerine başsağlığında bulunduğu bildirildi.