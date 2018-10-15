Mali'de 2 kano battı: 26 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer Nehri'nde ilerleyen 48 kişiyi taşıyan 2 kano, Arnassaye kasabası ile Bori şehri arasındaki bölgede alabora oldu. Olayda 26 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi ise kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı bölgede geçen hafta meydana gelen kano kazasında da 3 kişi yaşamını yitirmişti.