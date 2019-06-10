Mali'de kanlı saldırı: 100 ölü
Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. OIayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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