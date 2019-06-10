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Mali'de kanlı saldırı: 100 ölü

Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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Afrika ülkesi Mali'nin Dogon köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. OIayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

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