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Dünya

Mali'de ordu hedef alındı: 10 ölü

Mali'de askerler pusuya düşürüldü. Saldırı sonucunda 10 ordu mensubu yaşamını yitirdi.

AA04 Eylül 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:14
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Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde bulunan Moritanya sınırına yakın Guire kentinde, dün gece askerlerin bulunduğu araç saldırıya uğradı.

Saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi, biri ambulans 4 araç kullanılmaz hale geldi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmadı.

Mali'de askeri cuntanın darbe yaptığı 18 Ağustos'tan bu yana ordunun hedef alındığı 3 saldırı yaşandı.

Burkina Faso sınırına yakın Koro bölgesinde de 22 Ağustos'ta askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 4 asker yaşamını yitirmişti.

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti kenti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

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