Mali'de ordu hedef alındı: 10 ölü

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde bulunan Moritanya sınırına yakın Guire kentinde, dün gece askerlerin bulunduğu araç saldırıya uğradı.
Saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi, biri ambulans 4 araç kullanılmaz hale geldi.
Saldırıyı şimdilik üstlenen olmadı.
Mali'de askeri cuntanın darbe yaptığı 18 Ağustos'tan bu yana ordunun hedef alındığı 3 saldırı yaşandı.
Burkina Faso sınırına yakın Koro bölgesinde de 22 Ağustos'ta askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 4 asker yaşamını yitirmişti.
Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti kenti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.